Terremoto in Italia gente sconvolta | Doppia scossa violenta non rientrate in casa La conta dei danni

Un nuovo terremoto ha colpito il Centro-Nord Italia, provocando paura e preoccupazione tra i cittadini. Due scosse di forte intensità hanno causato danni e portato alla temporanea evacuazione delle abitazioni. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando l’entità dei danni. È importante seguire le indicazioni ufficiali e prestare attenzione alle eventuali altre scosse.

La terra torna a tremare con violenza nel cuore del Centro-Nord, scatenando attimi di autentico terrore tra la popolazione. In una mattinata che sembrava scorrere tranquilla, l’ Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato due forti scosse di terremoto a distanza di appena due minuti l’una dall’altra, localizzate in Emilia Romagna. Il primo evento sismico si è scatenato alle ore 09:27, con una magnitudo stimata tra 4 e 4.5 nel distretto di Forlì-Cesena. Neanche il tempo di realizzare l’accaduto che, alle 09:29, una seconda scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 ha colpito la zona di Ravenna, amplificando il panico in un’area già duramente provata in passato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, gente sconvolta: “Doppia scossa violenta, non rientrate in casa”. La conta dei danni Leggi anche: Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia violenta scossa a Ravenna e Forlì Cesena: avvertito fino in Toscana Leggi anche: Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 avvertita in tutta la Campania: paura ad Avellino e gente in strada. Non si registrano danni significativi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada: «Le case hanno tremato» - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Terremoto a Forlì oggi: doppia scossa in mattinata, paura tra i residenti e gente in strada - Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente a Forlì oggi, seguita a breve distanza da una seconda replica di minore intensità. leggo.it

