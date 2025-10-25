Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 4 avvertita in tutta la Campania | paura ad Avellino e gente in strada Non si registrano danni significativi
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha fatto tremare l’Irpinia e gran parte della Campania alle 21.49 di venerdì 25 ottobre. L’epicentro è stato localizzato a Montefredane, in provincia di Avellino, a una profondità di circa 14 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nel capoluogo irpino, ma anche a Napoli, Salerno, Benevento e fino alla provincia di Foggia. Sebbene per il momento non sembrano esserci stati danni a cose o persone, la popolazione, spaventata, si è riversata in strada: molti hanno lasciato le abitazioni per precauzione e hanno atteso all’aperto per diversi minuti. 🔗 Leggi su Open.online
