Terremoto Emilia Romagna scossa magnitudo 4 e 4.5 a Forlì | gente in strada Un' altra a Ravenna

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 e 4.5 è stata rilevata a Forlì, causando la presenza di cittadini in strada. Un’altra replica è stata avvertita a Ravenna, confermando l’attività sismica nella zona. La situazione è sotto controllo e le autorità monitorano eventuali sviluppi. È importante mantenere la calma e seguire le indicazioni ufficiali per la sicurezza di tutti.

Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. La gente è scesa in strada, spaventata.

Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna - Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione questa mattina in Romagna. corriereromagna.it

Trema la terra tra Forlì e Cesena: scossa di magnitudo 4.5 gradi - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. rainews.it

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1 - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

