Terremoto di magnitudo 4.5 tra Forlì e Ravenna scossa avvertita in città | gente in strada

Nella mattinata di oggi, tra Forlì e Ravenna, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, con una replica successiva. La scossa è stata chiaramente avvertita in entrambe le città, portando molte persone in strada per cautela. Non sono stati segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato attenzione tra residenti e autorità locali.

Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita nella mattinata a Forlì. Molti cittadini, spaventati, sono scesi in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Secondo le prime stime, ancora provvisorie, diffuse dall' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma principale si è verificato intorno alle 9.30 in provincia.

