Terremoto ad Avellino paura tra i cittadini | gente in strada Scossa avvertita anche a Napoli
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scossa avvertita in tutta la Campania. Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato oggi, venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 14,40, nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino. Lo ha comunicato l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’evento sismico, con una profondità di 16 chilometri, è stato avvertito chiaramente in gran parte della Campania, dalle province di Benevento, Napoli, Caserta e Salerno. Nessun danno, ma grande spavento. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la paura è stata tanta. Molti cittadini, spaventati, sono scesi in strada per precauzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
