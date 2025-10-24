Paura e gente in strada | la forte scossa di terremoto in Irpinia

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in Campania: un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi. A darne notizia è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità del sisma è di 16 km. Secondo quanto si apprende, nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni è giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco. L'epicentro della scossa è a 1 chilometro ad Est di Grottolella, in provincia di Avellino.  La scossa in Irpinia è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Molte persone vicino all'epicentro sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

paura e gente in strada la forte scossa di terremoto in irpinia

© Iltempo.it - Paura e gente in strada: la forte scossa di terremoto in Irpinia

Approfondisci con queste news

paura gente strada forteTerremoto ad Avellino, la scossa avvertita anche a Napoli e Salerno: gente in strada - 6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi. Da iltempo.it

paura gente strada forteTerremoto ad Avellino, forte scossa 3.6: paura e gente in strada - Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in città e provincia. Lo riporta msn.com

paura gente strada forteTerremoto in Irpinia: paura tra la gente. Forte scossa avvertita anche a Napoli - Forte scossa di terremoto in Irpinia, avvertita in diverse zone della Campania, Napoli compresa. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Gente Strada Forte