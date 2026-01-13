Terremoto a Forlì di magnitudo 4 | panico e gente in strada

Un terremoto di magnitudo 4 è stato chiaramente percepito a Forlì, con una prima scossa seguita da una replica breve. L’evento ha portato alla presenza di persone nelle strade, senza segnalazioni di danni significativi. La situazione è sotto controllo mentre si monitorano eventuali sviluppi e si invita la popolazione a mantenere la calma.

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Ravenna scossa dal terremoto: gente in strada e scuole evacuate dopo una forte magnitudo - Terremoto a Ravenna: doppia scossa di magnitudo avvertita, cittadini in strada e scuole evacuate, percepita fino a Forlì e Toscana. notizie.it

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un'altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell'Ingv. In alcune zone di For x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.