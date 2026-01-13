Temperature gelide e strade ghiacciate allerta per automobilisti e cittadini

Le basse temperature registrate nelle ultime ore hanno creato condizioni di pericolo sulla viabilità, con ghiaccio e brina che rendono le strade scivolose. Automobilisti e cittadini sono invitati a prestare attenzione e adottare comportamenti sicuri per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti. È importante verificare le condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio e rispettare le indicazioni delle autorità locali.

Le temperature gelide registrate in molte regioni italiane in questi giorni hanno generato condizioni di pericolo sulle strade, con ghiaccio, nevischio e brina che rendono la circolazione complicata. Le autorità locali e le forze dell'ordine hanno invitato gli automobilisti alla massima prudenza, sottolineando come anche brevi tratti ghiacciati possano causare incidenti e rallentamenti significativi. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per la meteorologia, le temperature minime in diverse province sono scese ben al di sotto dello zero, arrivando in alcune aree a toccare i -8°C durante la notte.

