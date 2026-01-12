Strade ghiacciate a Roma Laurentina e Polense in tilt Gli automobilisti | 45 minuti per fare 10 metri

A Roma e nella provincia, le temperature rigide hanno causato strade ghiacciate, con conseguenti disagi al traffico. La zona della Laurentina e della Polense sono particolarmente colpite, con tempi di percorrenza molto elevati e alcuni tamponamenti segnalati. La situazione rimane critica nelle aree est e sud della città, richiedendo attenzione e cautela alla guida.

Temperature ancora rigide, strade ghiacciate a Roma e in provincia, tamponamenti e traffico in tilt. Diverse le segnalazioni soprattutto nel quadrante est e sud della Capitale. Dalle 5.30 del mattino di oggi un tratto di via Laurentina, tra Colle dei Pini e Trigoria, è stato chiuso al traffico in.

