Strade ghiacciate a Roma Laurentina in tilt Gli automobilisti | 45 minuti per fare 10 metri

A causa delle temperature ancora rigide, molte strade di Roma e provincia risultano ghiacciate, con conseguenti disagi alla circolazione. In particolare, nel quadrante est e sud della città, gli automobilisti segnalano ritardi significativi, con alcune tratte che richiedono tempi di percorrenza insolitamente lunghi. La situazione richiede attenzione e prudenza alla guida, mentre le condizioni meteorologiche continuano a influenzare la viabilità locale.

Dalle 5.30 del mattino di oggi un tratto di via Laurentina, tra Colle dei Pini e Trigoria, è stato chiuso al traffico in direzione della Capitale.

