La Gazzetta dello Sport intervista Doemico Tedesco, allenatore italiano del Fenerbahçe, dove ha sostituito Mourinho: in quattro mesi, è imbattuto in campionato (media punti di 2,29) e ha appena vinto la Supercoppa sconfiggendo netta-mente il Galatasaray nel derby. Che cosa c’è di italiano in quest’uomo calmo? « Sono nato in Calabria, ho vissuto i primi 2-3 anni a Bocchigliero e sono sempre tornato in estate. Ricordo i tornei di calcio sull’asfalto, con tutto il paese intorno. Giocava anche Domenico Berardi: ha nove anni meno di me, era un ragazzetto ma già forte, in campo era avvelenato». Lavori fatti oltre al calcio? «Ho lavorato per la Daimler per due anni, mi occupavo dell’acustica: unaMercedes deve essere silenziosa e noi facevamo in modo che lo fosse». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'allenatore del Fenerbahçe alla Gazzetta: «In Italia ho amici, scambio qualche messaggio con Allegri che mi ha sempre aperto tutte le porte»; Tedesco: «Ascolto Ultimo e Alfa, ma nessuno sarà mai come Lucio Dalla».

