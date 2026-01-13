Tedesco | Ascolto Ultimo e Alfa ma nessuno sarà mai come Lucio Dalla

Da ilnapolista.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista, Doemico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, analizza il suo approccio alla squadra e il successo recente, tra cui la vittoria della Supercoppa contro il Galatasaray. Dopo aver sostituito Mourinho, Tedesco ha mantenuto un rendimento imbattuto in campionato e una media punti elevata, dimostrando competenza e determinazione. Un approfondimento sul suo metodo e sulle sfide affrontate in un contesto calcistico di alto livello.

La Gazzetta dello Sport intervista Doemico Tedesco, allenatore italiano del  Fenerbahçe, dove ha sostituito Mourinho: in quattro mesi, è imbattuto in campionato (media punti di 2,29) e ha appena vinto la Supercoppa sconfiggendo netta-mente il Galatasaray nel derby. Che cosa c’è di italiano in quest’uomo calmo? « Sono nato in Calabria, ho vissuto i primi 2-3 anni a Bocchigliero e sono sempre tornato in estate. Ricordo i tornei di calcio sull’asfalto, con tutto il paese intorno. Giocava anche Domenico Berardi: ha nove anni meno di me, era un ragazzetto ma già forte, in campo era avvelenato».   Lavori fatti oltre al calcio? «Ho lavorato per la Daimler per due anni, mi occupavo dell’acustica: unaMercedes deve essere silenziosa e noi facevamo in modo che lo fosse». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tedesco ascolto ultimo e alfa ma nessuno sar224 mai come lucio dalla

© Ilnapolista.it - Tedesco: «Ascolto Ultimo e Alfa, ma nessuno sarà mai come Lucio Dalla»

Leggi anche: Ministro tedesco: “la Groenlandia sarà difesa dalla Nato”

Leggi anche: “Caro Amico Lucio”: a Taranto gli studenti scrivono una lettera a Lucio Dalla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'allenatore del Fenerbahçe alla Gazzetta: «In Italia ho amici, scambio qualche messaggio con Allegri che mi ha sempre aperto tutte le porte»; Tedesco: «Ascolto Ultimo e Alfa, ma nessuno sarà mai come Lucio Dalla».

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.