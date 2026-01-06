Ministro tedesco | la Groenlandia sarà difesa dalla Nato

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che la Groenlandia sarà difesa dalla NATO, rispondendo alle affermazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva sottolineato l’importanza strategica dell’isola per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Questa posizione riflette l’impegno della NATO nel garantire la protezione delle aree di interesse strategico, mantenendo un approccio equilibrato e condiviso tra gli alleati.

Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, aveva affermato che gli Stati Uniti hanno «bisogno della Groenlandia per una questione di sicurezza nazionale». Wadephul, durante la conferenza stampa con il suo omologo lituano Kestutis Budrys,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ministro tedesco: “la Groenlandia sarà difesa dalla Nato” Leggi anche: Groenlandia, Wadephul : "Sarà difesa dalla NATO" Leggi anche: Il ministro della difesa tedesco spinge per una leva militare volontaria, e se necessario, obbligatoria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Groenlandia Wadephul | Sarà difesa dalla NATO. “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato” - L’allarme della premier danese: “Trump fa sul serio”. repubblica.it

Il ministro degli Esteri tedesco Wadephul : «La Groenlandia sarà difesa dalla Nato» - (LaPresse) Il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul ha replicato alle parole del presidente americano Donald Trump, che parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, aveva affe ... msn.com

La Groenlandia sarà difesa dalla NATO, i ministri degli Esteri tedesco e lituano sulla protezio...

@Ryanair invita i passeggeri a scrivere al ministro dei trasporti tedesco @Wissing, anche su Instagram. Molto bene. x.com

Pesanti accuse a uno dei corpi d'élite dell'esercito tedesco. Il ministro della Difesa Pistorius corre ai ripari: “Questi episodi sono in netto contrasto con i valori fondamentali delle Forze armate tedesche”. La procura indaga da mesi Leggi l'articolo #Germania - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.