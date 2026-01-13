Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena ' A Night with the Beatles'
Il Teatro Regio di Capitanata presenta la stagione 2025/2026 con l’evento ‘A Night with the Beatles’. Sabato 17 alle 21, la tribute band The Blackpool rende omaggio ai Beatles, uno dei gruppi musicali più influenti del passato. Un’occasione per rivivere le atmosfere degli anni ’60 e ascoltare alcune delle canzoni più celebri della band in un contesto dal vivo e di qualità.
Sul palco del Teatro Regio di Capitanata omaggio a una delle band più iconiche del secolo scorso. Sabato 17 alle 21 va in scena ‘A Night with the Beatles’ con la tribute band The Blackpool. Si tratta di un live show di 2 ore che catapulterà il pubblico indietro nel tempo con la musica dei Fab. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
