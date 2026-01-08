Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena ' Io speriamo che me la cavo'

Il Teatro Regio di Capitanata ospita domenica 11 gennaio alle 21 lo spettacolo 'Io speriamo che me la cavo' della compagnia ‘L'Airone’. L’evento, diretto e adattato da Matteo Prencipe, è tratto dal noto best seller di Marcello D’Orta e rappresenta un’occasione per riflettere attraverso una produzione teatrale dedicata alla scuola e alla crescita.

Teatro Regio di Capitanata, stagione 2025/2026: in scena 'Io speriamo che me la cavo' - Al Teatro Regio di Capitanata domenica 11 gennaio alle 21 andrà in scena la compagnia teatrale mattinatese ‘L'Airone’ con lo spettacolo ‘Io speriamo che me la cavo’ di Ciro Villano per la regia e l’ad ... foggiatoday.it

