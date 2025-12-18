’Morte accidentale di un anarchico’ Lodo Guenzi si misura con la storia

Stasera al Comunale, alle 21, Lodo Guenzi porta in scena

Oggi nuova data di prosa della stagione del Comunale: sul palco alle ore 21, con "Morte accidentale di un anarchico", l’attore e cantante bolognese Lodo Guenzi, che si cimenterà nel testo di Dario Fo con la regia di Giorgio Gallione. Con lui sulla scena, gli attori Alessandro Federico, Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Marco Ripoldi e Roberto Rustioni. Nel 1921 un emigrante italiano volò fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è questo l’episodio che Dario Fo prende a pretesto per il suo spettacolo, una farsa tragica, allo stesso tempo divertentissima e inquietante. La ‘morte accidentale’ che va in scena è in realtà quella dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato nel 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante uno degli interrogatori per la strage di Piazza Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

