Hellas Verona-Lazio 0-1 | l' autogol dell' ex Roma Nelsson regala la vittoria a Sarri esordio per Taylor e Ratkov
Nel corso della ventesima giornata di Serie A, la Lazio ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, grazie a un autogol di Nelsson, ex Roma. La partita ha segnato l’esordio di Taylor e Ratkov, con quest’ultimo che ha mostrato segnali di timidezza. La sfida si è decisa nel secondo tempo, quando un cross di Lazzari ha portato all'autorete decisiva, confermando la vittoria dei biancocelesti.
La Lazio vince per uno a zero contro l'Hellas Verona nella ventesima giornata di Serie A. Nel match d'esordio di Taylor (positivo) e Ratkov (timido), a decidere l'incontro è un autogol dell'ex Roma, Nelsson propiziato da un cross di Lazzari entrato in maniera importante nella ripresa al posto di.
Il Verona complica la vita alla Lazio: al 45' risultato fermo sullo 0-0 al Bentegodi - Lazio Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi: ancora 0- tuttomercatoweb.com
DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Lazio 0-1: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com
Hellas Verona Lazio LIVE 0-1: Lazio che sbocca la partita con un autogol sfortunato! Grande inserimento di Lazzari - Hellas Verona Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com
#HellasVerona 0-1 #Lazio : Victor Nelsson og! #VeronaLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
