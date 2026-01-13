Taylor esordio lampo alla Lazio | Sarri lo lancia dopo un solo allenamento

Kenneth Taylor debutta subito con la Lazio, allenandosi solo una volta con la squadra prima di scendere in campo dal primo minuto. La scelta dell’allenatore Sarri evidenzia fiducia e immediatezza nel suo inserimento, segnando un inizio rapido e deciso per il nuovo acquisto. Un segnale chiaro della volontà di integrare rapidamente il giocatore nel progetto tecnico della squadra.

Una scelta che racconta più di mille conferenze stampa. Kenneth Taylor è arrivato, ha fatto un allenamento e si è ritrovato subito in campo, dal primo minuto, con la maglia della Lazio. Una decisione forte, quasi controcorrente, che Maurizio Sarri ha spiegato senza filtri prima e dopo la sfida con il Verona. Non un azzardo romantico, ma una necessità che diventa segnale. Un debutto immediato che dice molto. Quando Sarri ha ammesso di non aver mai schierato in carriera un giocatore dopo un solo allenamento, il messaggio era chiaro: la Lazio è in una fase in cui le scelte vanno fatte anche forzando i tempi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

