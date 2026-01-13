Taylor esordio lampo alla Lazio | Sarri lo lancia dopo un solo allenamento
Kenneth Taylor debutta subito con la Lazio, allenandosi solo una volta con la squadra prima di scendere in campo dal primo minuto. La scelta dell’allenatore Sarri evidenzia fiducia e immediatezza nel suo inserimento, segnando un inizio rapido e deciso per il nuovo acquisto. Un segnale chiaro della volontà di integrare rapidamente il giocatore nel progetto tecnico della squadra.
Una scelta che racconta più di mille conferenze stampa. Kenneth Taylor è arrivato, ha fatto un allenamento e si è ritrovato subito in campo, dal primo minuto, con la maglia della Lazio. Una decisione forte, quasi controcorrente, che Maurizio Sarri ha spiegato senza filtri prima e dopo la sfida con il Verona. Non un azzardo romantico, ma una necessità che diventa segnale. Un debutto immediato che dice molto. Quando Sarri ha ammesso di non aver mai schierato in carriera un giocatore dopo un solo allenamento, il messaggio era chiaro: la Lazio è in una fase in cui le scelte vanno fatte anche forzando i tempi. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Hellas Verona-Lazio 0-1: l'autogol dell'ex Roma Nelsson regala la vittoria a Sarri, esordio per Taylor e Ratkov
Leggi anche: Verona Lazio, Sarri: «Taylor? E’ la prima volta che butto un calciatore dentro dal primo allenamento: questo la dice lunga…»
LA CRONACA | Serie A, Verona-Lazio 0-1: 3 punti pesanti nel finale; Verona-Lazio, le pagelle di CM: Orban stecca, esordio sufficiente per Taylor e Ratkov; Chi è Kenneth Taylor, il centrocampista ad un passo dalla Lazio.
Lazio, 90 minuti di "semi-Sarrismo": Taylor risponde presente all'esordio - Non la partita perfetta da "mezzala Sarriana", ma un esordio che lascia ben sperare. tuttomercatoweb.com
Taylor dal primo minuto in Verona Lazio? Lo scenario nelle idee di Sarri - Kenneth Taylor, nuovo centrocampista della Lazio, stasera potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto nel match contro l’Hellas Verona Arrivato da pochi giorni, Kenneth Taylor è già al centro delle ... lazionews24.com
GALLERY - Verona - Lazio, la prima volta di Taylor: il suo esordio - Sarri non ha perso tempo e ha buttato in campo immediatamente Kenneth Taylor dall'inizio in Verona - lalaziosiamonoi.it
Il Laziale del 13 gennaio Tay...lord! Buona la prima del talento olandese Taylor. A Verona esordio vincente per lui (e Ratko, ma con meno minutaggio) e buone notizie per l'incontentabile Sarri (a proposito, ma è così impellente la sua necessità di mettere alla b - facebook.com facebook
Esordio di personalità per Taylor, che offre una buona prova contro il Verona. Il centrocampista viene promosso da tutti i quotidiani. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Taylor #esordio #pagelle #voti #VeronaLazio #seriea #serieaenili x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.