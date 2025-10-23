Tra taxi e Ncc a Napoli è guerra | lancio d' uova durante lo sciopero delle auto bianche

Durante la protesta dei tassisti, oggi nel centro di Napoli, alcuni conducenti NCC sono stati bersagliati con uova lungo corso Umberto I. A denunciarlo è Amedeo Conte, presidente regionale campano di Sistema Trasporti: "Napoli è stata ancora una volta paralizzata da uno sciopero che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giovedì 23 ottobre chi arriverà o partirà dall’Aeroporto di Napoli dovrà fare i conti con lo sciopero dei taxi, previsto dalle 8:30 alle 22:00. Per tutta la giornata il servizio sarà fortemente ridotto, con possibili attese più lunghe e difficoltà negli spostamenti da e per - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero settore taxi Proclamato uno sciopero del settore taxi nella Città di Napoli il 23 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00. Saranno garantiti i servizi emergenziali e gli spostamenti di persone disabili. Maggiori info sul sito - X Vai su X

Napoli, sciopero dei taxi e lanci di uova contro Ncc. Conte (Sistema Trasporti Campania) chiede intervento di Prefetto e Comune - Napoli – «Oggi, come purtroppo accade ormai con preoccupante regolarità, Napoli è stata nuovamente paralizzata da uno sciopero dei taxi che ha trasformato il ... Si legge su pupia.tv

Tassisti in sciopero a Napoli, corteo e viabilità rallentata: lanci di uova contro gli Ncc - In oltre trecento, a piedi, sono partiti da Porta Capuana diretti davanti Palazzo San Giacomo i tassisti napoletani che stanno scioperando, è stato spiegato da alcuni ... Lo riporta msn.com

Sciopero dei taxi, traffico in tilt a Napoli: "Ora il Comune ci ascolti" - Stanziati 250mila euro per le telecamere in stazione, porto e aeroporto e nelle preferenziali ... Scrive rainews.it