Tra taxi e Ncc a Napoli è guerra | lancio d' uova durante lo sciopero delle auto bianche

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la protesta dei tassisti, oggi nel centro di Napoli, alcuni conducenti NCC sono stati bersagliati con uova lungo corso Umberto I. A denunciarlo è Amedeo Conte, presidente regionale campano di Sistema Trasporti: "Napoli è stata ancora una volta paralizzata da uno sciopero che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

taxi ncc napoli 232Napoli, sciopero dei taxi e lanci di uova contro Ncc. Conte (Sistema Trasporti Campania) chiede intervento di Prefetto e Comune - Napoli – «Oggi, come purtroppo accade ormai con preoccupante regolarità, Napoli &#232; stata nuovamente paralizzata da uno sciopero dei taxi che ha trasformato il ... Si legge su pupia.tv

taxi ncc napoli 232Tassisti in sciopero a Napoli, corteo e viabilità rallentata: lanci di uova contro gli Ncc - In oltre trecento, a piedi, sono partiti da Porta Capuana diretti davanti Palazzo San Giacomo i tassisti napoletani che stanno scioperando, &#232; stato spiegato da alcuni ... Lo riporta msn.com

taxi ncc napoli 232Sciopero dei taxi, traffico in tilt a Napoli: "Ora il Comune ci ascolti" - Stanziati 250mila euro per le telecamere in stazione, porto e aeroporto e nelle preferenziali ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Taxi Ncc Napoli 232