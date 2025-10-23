Sciopero dei taxi lanci di uova contro gli NCC | tensione a livelli insostenibili

Tempo di lettura: 3 minuti «Oggi, come purtroppo accade ormai con preoccupante regolarità, Napoli è stata nuovamente paralizzata da uno sciopero dei taxi che ha trasformato il centro cittadino in un campo di battaglia. Durante la manifestazione – riferisce Amedeo Conte, presidente regionale campano di Sistema Trasporti – alcuni conducenti NCC sono stati bersagliati con lanci di uova lungo Corso Umberto I. Si tratta di vere e proprie aggressioni, indegne di una città civile, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza pubblica e per gli operatori, uomini e donne che stanno semplicemente svolgendo il proprio lavoro». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sciopero dei taxi, lanci di uova contro gli NCC: tensione a livelli insostenibili

