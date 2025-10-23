Sciopero dei taxi lanci di uova contro gli NCC | tensione a livelli insostenibili

Anteprima24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti «Oggi, come purtroppo accade ormai con preoccupante regolarità, Napoli è stata nuovamente paralizzata da uno sciopero dei taxi che ha trasformato il centro cittadino in un campo di battaglia.  Durante la manifestazione  – riferisce  Amedeo Conte, presidente regionale campano di Sistema Trasporti  – alcuni  conducenti NCC sono stati bersagliati con lanci di uova lungo Corso Umberto I. Si tratta di  vere e proprie aggressioni, indegne di una città civile, che rappresentano un  rischio concreto per la sicurezza pubblica e per gli operatori, uomini e donne che stanno semplicemente svolgendo il proprio lavoro». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sciopero dei taxi lanci di uova contro gli ncc tensione a livelli insostenibili

© Anteprima24.it - Sciopero dei taxi, lanci di uova contro gli NCC: tensione a livelli insostenibili

Scopri altri approfondimenti

sciopero taxi lanci uovaNapoli, sciopero dei taxi e lanci di uova contro Ncc. Conte (Sistema Trasporti Campania) chiede intervento di Prefetto e Comune - Napoli – «Oggi, come purtroppo accade ormai con preoccupante regolarità, Napoli è stata nuovamente paralizzata da uno sciopero dei taxi che ha trasformato il ... Scrive pupia.tv

sciopero taxi lanci uovaTassisti in sciopero a Napoli, corteo e viabilità rallentata: lanci di uova contro gli Ncc - In oltre trecento, a piedi, sono partiti da Porta Capuana diretti davanti Palazzo San Giacomo i tassisti napoletani che stanno scioperando, è stato spiegato da alcuni ... Secondo msn.com

Tra taxi e Ncc a Napoli è guerra: lancio d'uova durante lo sciopero delle auto bianche - Le proteste del presidente regionale campano di Sistema Trasporti, che ha chiesto un incontro al prefetto sulla situazione ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Taxi Lanci Uova