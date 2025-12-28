Tarquinia successo per il primo giorno del presepe vivente | Oltre 1600 visitatori | FOTO

Il presepe vivente di Tarquinia ha aperto le sue porte con un grande successo nel primo giorno, attirando oltre 1600 visitatori. La rievocazione, svolta nel suggestivo monastero di Santa Lucia delle Benedettine, ha riscosso un positivo riscontro tra il pubblico. Questo evento rappresenta un momento importante per la comunità locale, offrendo un’occasione di condivisione e tradizione.

“Grande partecipazione e apprezzamento per la rievocazione inaugurale del presepe vivente di Tarquinia, che ha accolto oltre 1600 visitatori nel suggestivo monastero di Santa Lucia delle Benedettine”. L'amministrazione Sposetti evidenzia il buon risultato alla prima della messa in scena della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Tarquinia, successo per il primo giorno del presepe vivente: "Oltre 1600 visitatori" | FOTO Leggi anche: Presepe vivente a Tarquinia Leggi anche: Presepe vivente a San Galgano. La ricostruzione storica trasporta i visitatori nel 1276 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FOTOGALLERY | Il presepe vivente di Tarquinia; Tarquinia Deliziosa, il centro storico si riempie di magia e cioccolato; I 25 migliori studenti di Tarquinia; Tarquinia. Consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli. Tarquinia: successo per la raccolta solidale promossa da Gioventù Nazionale - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.