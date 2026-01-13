Targhe alle biciclette? L’ennesima furbata inutile per non risolvere nulla

Le targhe alle biciclette sono spesso presentate come soluzione ai problemi di sicurezza e di furto. Tuttavia, questa misura si rivela spesso più simbolica che efficace, senza risolvere realmente le criticità del settore. È importante analizzare con attenzione le proposte e valutare se le soluzioni adottate siano realmente utili o semplicemente tentativi di apparire attivi senza risultati concreti.

Eccoci di nuovo. Come l'influenza a novembre, le zanzare ad agosto o la bufala del pesce d'aprile dello scorso anno, torna ciclicamente la grande idea geniale: mettiamo le targhe alle biciclette! Applausi. Sipario. Fine dell'illusione. Ogni tot anni qualcuno rispolvera questa proposta convinto di aver trovato la bacchetta magica per rendere le strade più sicure. Peccato che non funzioni da nessuna parte. Nessuna. Zero. Nada. L'ultima a mollare il colpo è stata la Svizzera nel 2011, dopo aver constatato che le targhe sulle bici servivano più o meno quanto un ombrellino nel diluvio. E infatti: Germania, Olanda, Danimarca – mica paesini improvvisati – non le hanno mai volute.

