Il Comune ha annunciato l’istituzione di una Ztl permanente nelle vie Marzabotto e Marconi, suscitando le critiche di Forza Italia. L’opposizione definisce questa misura una “follia green”, sottolineando che potrebbe risultare inutile, onerosa e dannosa. La discussione si inserisce nel dibattito sulle politiche di mobilità e tutela ambientale adottate dall’amministrazione comunale.

Forza Italia attacca il progetto del Comune di istituire una zona a traffico limitato permanente in via Marconi e via Marzabotto. Il consigliere azzurro Alberto Ancarani definisce il provvedimento "qualcosa di lunare" e parla di "scelta rigida e ideologica". "Approvare un atto tanto costoso quanto sproporzionato come una ZTL attiva 24 ore su 24 è una decisione che sfiora il paradosso", afferma l’esponente di opposizione. Secondo Ancarani, la misura viene presentata dall’amministrazione come un intervento di " riqualificazione urbana ", ma nella pratica "rappresenta solo un nuovo ostacolo per chi vive, lavora o accompagna i figli a scuola in quella zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ztl nelle vie Marzabotto e Marconi. Ancarani: "Ennesima follia green. Sarà inutile, costosa e dannosa"

