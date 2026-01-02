Roberto Fico ennesima figuraccia | Nomina nulla terremoto in Campania

Roberto Fico critica duramente la nascita della nuova giunta regionale in Campania, definendola “nomina nulla”. Secondo l’esponente politico, il processo si sarebbe svolto in un contesto caratterizzato da faide, spartizioni e influenze parentele. Questa dichiarazione mette in discussione la legittimità e la trasparenza della formazione dell’esecutivo regionale, sollevando preoccupazioni sulla qualità della governance in Campania.

"La giunta regionale campana, oltre a nascere tra faide, spartizioni e parentele, nasce anche con una nomina nulla ". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, in relazione alla nomina ad assessore dell'attuale sindaco di Portici, Enzo Cuomo, del Pd. "Non sorprende - sostiene Gasparri - l'ignoranza istituzionale di uno come Fico, che abbiamo già visto inadeguato all'opera in sorprendenti incarichi parlamentari. Come ha rilevato la prefettura di Napoli in maniera opportuna, il sindaco di Portici Cuomo, che per altro conosco e stimo, non poteva dimettersi dall'incarico di sindaco di Portici, per assumere quello di assessore regionale, rinunciando all'insopprimibile termine di venti giorni, prima del quale le dimissioni di un sindaco non diventano operativi Non mi meraviglia che Fico non conosca le leggi, come il suo staff, che immagino pari al suo livello, mi meraviglia piuttosto l'errore di Cuomo, che saprà correggerlo con comportamenti conformi alla legge".

