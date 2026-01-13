Taleggio la salma di Hassan sarà rimpatriata L’artigiano non ancora scarcerato

Hassan, l’artigiano deceduto in strada, sarà rimpatriato in Egitto. La sua salma, ancora sotto sequestro, sta suscitando attenzione e solidarietà, con una raccolta fondi avviata per coprire le spese del viaggio. La famiglia, ancora ospite della parrocchia a Verdellino, attende chiarimenti sulla vicenda, mentre il caso rimane sotto osservazione.

IL CASO. Morto in strada, una raccolta fondi per l’ultimo viaggio in Egitto. Verdellino, casa ancora sequestrata: i familiari ospitati tramite la parrocchia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

