Taleggio la salma di Hassan sarà rimpatriata L’artigiano non ancora scarcerato
Hassan, l’artigiano deceduto in strada, sarà rimpatriato in Egitto. La sua salma, ancora sotto sequestro, sta suscitando attenzione e solidarietà, con una raccolta fondi avviata per coprire le spese del viaggio. La famiglia, ancora ospite della parrocchia a Verdellino, attende chiarimenti sulla vicenda, mentre il caso rimane sotto osservazione.
IL CASO. Morto in strada, una raccolta fondi per l’ultimo viaggio in Egitto. Verdellino, casa ancora sequestrata: i familiari ospitati tramite la parrocchia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Taleggio, c’è un fermato per l’omicidio di Hassan Matrid
Leggi anche: Intossicati in casa, sarà riesumata la salma della donna di 66 anni morta a Monte San Savino
Taleggio, la salma di Hassan sarà rimpatriata. L’artigiano non ancora scarcerato - Verdellino, casa ancora sequestrata: i familiari ospitati tramite la parrocchia. ecodibergamo.it
Taleggio, il presunto omicida verso la scarcerazione. Dopo l'autopsia, nuovo interrogatorio: «Ho visto scivolare Hassan sul tetto ghiacciato» - Il muratore è stato sentito per tre ore in carcere: «Ho abbandonato il cadavere e mentito perché avevo paura». bergamo.corriere.it
Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio - L’egiziano era ospite del Centro accoglienza migranti di Sotto il Monte. ilgiorno.it
Taleggio (Bergamo) – Si chiamava Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, era un egiziano di 43 anni incensurato, ospite del Centro di accoglienza straordinaria migranti (Cas) di Sotto il Monte, gestito dalla cooperativa Ruah, da dove si era allontanato - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.