Taleggio la salma di Hassan sarà rimpatriata L’artigiano non ancora scarcerato

Hassan, l’artigiano deceduto in strada, sarà rimpatriato in Egitto. La sua salma, ancora sotto sequestro, sta suscitando attenzione e solidarietà, con una raccolta fondi avviata per coprire le spese del viaggio. La famiglia, ancora ospite della parrocchia a Verdellino, attende chiarimenti sulla vicenda, mentre il caso rimane sotto osservazione.

Taleggio, il presunto omicida verso la scarcerazione. Dopo l'autopsia, nuovo interrogatorio: «Ho visto scivolare Hassan sul tetto ghiacciato» - Il muratore è stato sentito per tre ore in carcere: «Ho abbandonato il cadavere e mentito perché avevo paura». bergamo.corriere.it

Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio - L’egiziano era ospite del Centro accoglienza migranti di Sotto il Monte. ilgiorno.it

Taleggio (Bergamo) – Si chiamava Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, era un egiziano di 43 anni incensurato, ospite del Centro di accoglienza straordinaria migranti (Cas) di Sotto il Monte, gestito dalla cooperativa Ruah, da dove si era allontanato - facebook.com facebook

