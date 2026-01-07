Taleggio c’è un fermato per l’omicidio di Hassan Matrid

A Taleggio, nelle ultime ore, è stato emesso un fermo di indiziato di delitto per l’omicidio di Hassan Matrid. Le indagini si sono rapidamente concentrate sull’area, portando all’arresto di una persona ritenuta coinvolta nel caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce sui dettagli dell’accaduto.

Taleggio. Il cerchio si è stretto velocemente nei giorni scorsi, fino al provvedimento di fermo eseguito poche ore fa. Potrebbe essere già arrivato a una svolta decisiva il delitto di Hassan Matrid, il 43enne egiziano trovato morto nella mattinata di lunedì 5 gennaio lungo la provinciale 25 a Taleggio, nascosto da alcune coperte in una piazzola di sosta sul ciglio della strada. Coordinati dalla pm Maria Esposito, i militari del Nucleo investigativo sono riusciti a ricostruire le ultime ore di Matried, fino ad arrivare al nome di un sospettato, nei confronti del quale sarebbero stati trovati elementi sufficienti a giustificare il provvedimento di fermo.

