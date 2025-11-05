Intossicati in casa sarà riesumata la salma della donna di 66 anni morta a Monte San Savino

MONTE SAN SAVINO – Sarà riesumata la salma di Antonella Peruzzi, la donna di 66 anni morta dieci giorni fa nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, per accertare le cause del decesso. L’autopsia, disposta dalla procura di Arezzo, sarà eseguita domani (6 novembre) a Siena dall’équipe del professor Gabbrielli. Le indagini, coordinate dal pm Marco Dioni, si stanno concentrando non più su una contaminazione da pesticidi, come ipotizzato in un primo momento, ma su un possibile avvelenamento causato da un prodotto chimico antitarlo utilizzato di recente per la disinfestazione degli arnesi e dei mobili all’interno della villetta in cui la donna viveva con il marito, Domenico Tavanti, 69 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it