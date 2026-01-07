Tragedia Crans-Montana un minuto di silenzio nelle scuole siciliane in memoria delle vittime
In memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana, tutte le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio domani, 8 gennaio. Un gesto di rispetto e vicinanza per ricordare le persone coinvolte durante la notte di San Silvestro, nel rispetto della sensibilità collettiva e della memoria delle vittime.
