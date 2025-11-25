Ornella Vanoni il ricordo nell' Aula del Senato |  La Russa chiede minuto di silenzio

“Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Chiedo di rivolgere una preghiera e rimanere in silenzio per qualche secondo in memoria di Ornella Vanoni “. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha anche citato le parole di Gianna Nannini (“Fai un grande concerto sopra di noi, dove sei sempre stata”), in apertura della seduta dell’Aula di Palazzo Madama. I senatori hanno ricordato l’artista con qualche istante di silenzio e un lungo applauso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

