Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz esibizione Seul 2026 | orario programma streaming

Domenica 10 gennaio alle 8:00 si terrà l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul 2026. Ecco le informazioni su canali, orario, programma e streaming per seguire l’evento in tv e online. Una buona occasione per osservare due tra i più talentuosi giovani del tennis internazionale in un confronto amichevole.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un incontro di esibizione in programma sabato 10 gennaio (ore 08.00 italiane, le 16.00 locali) sul cemento di Seoul. Sarà la capitale della Corea del Sud a ospitare il primo scontro diretto stagionale tra i due padroni del panorama tennistico internazionale: si tratterà soltanto di un evento promozionale, ma avrà un peso specifico importante visto che per entrambi si tratterà del primo appuntamento agonistico del 2026. Il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo si incroceranno a quasi due mesi di distanza dall'atto conclusivo delle ATP Finals, dove fu il fuoriclasse altoatesino a prevalere in maniera nitida.

Sinner-Alcaraz, la stagione inizia in Corea del Sud: quando e dove vedere l'esibizione in tv e streaming - L'azzurro e lo spagnolo inaugureranno la loro stagione all'Incheon Inspire Arena di Seul in Corea del Sud il prossimo 10 gennaio. eurosport.it

