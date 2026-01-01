Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz esibizione Seul 2026 | orario programma streaming

Per seguire l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul 2026, sabato 10 gennaio alle 08:00, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi dedicati al tennis o seguire lo streaming ufficiale. Verifica le piattaforme autorizzate e i programmi di approfondimento sportivo per non perdere questa occasione di vedere due dei più promettenti talenti del circuito internazionale. Maggiori dettagli su orari e modalità di visione saranno disponibili sui siti ufficiali e sui canali social degli organizzatori.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un incontro di esibizione in programma sabato 10 gennaio (ore 08.00 italiane, le 16.00 locali) sul cemento di Seoul. Sarà la capitale della Corea del Sud a ospitare il primo scontro diretto stagionale tra i due padroni del panorama tennistico internazionale: si tratterà soltanto di un evento promozionale, ma avrà un peso specifico importante visto che per entrambi si tratterà del primo appuntamento agonistico del 2026. Il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo si incroceranno a quasi due mesi di distanza dall'atto conclusivo delle ATP Finals, dove fu il fuoriclasse altoatesino a prevalere in maniera nitida.

