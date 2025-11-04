Aggredito e rapinato nel parcheggio
Un venerdì sera da incubo per un ragazzo reggiano: è stato infatti vittima di una rapina a mano armata, con un coltello, mentre si trovata a Campogalliano. I fatti sono avvenuti nel parcheggio pubblico esterno al ristorante Magnagallo (estraneo all’episodio) che si trova nei pressi del casello di uscita dell’autostrada del Brennero A22 e la zona industriale. Il giovane è stato avvicinato e sotto la minaccia di un coltello gli sono stati sottratti tutti gli oggetti personali in suo possesso: il telefono cellulare, lo zaino, il portafoglio contenente documenti e varie carte, le chiavi di casa, gli occhiali da sole e anche il libretto di circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
