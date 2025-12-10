Stroncato da un malore a Piacenza La Piana piange il farmacista Biagi | Sempre pronto ad aiutare gli altri

La comunità di Piacenza piange la scomparsa del farmacista Biagi, colpito da un malore improvviso mentre si trovava in città. Persona stimata e sempre disponibile ad aiutare gli altri, il suo sacrificio lascia un vuoto tra amici e colleghi. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è stato possibile salvarlo.

Ha accusato un malore mentre si trovava a Piacenza. Per lui non c’è stato neinte da fare nonostante i soccorsi. Cordoglio in tutta la Piana per la scomparsa di Augusto Biagi, 61 anni, noto farmacista, prima alla Piegaia, in via del Centenario a Porcari. Successivamente, quando l’attività è stata acquisita dal gruppo Felia, nella nuova sede nei pressi del vecchio cimitero. Una persona affabile, cordiale, sempre disposta ad aiutare gli altri. Giorgio Gualandi, del gruppo Felia, lo ricorda così: "Quando ho ricevuto la notizia sono rimasto choccato. Una perdita enorme, sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stroncato da un malore a Piacenza. La Piana piange il farmacista Biagi: "Sempre pronto ad aiutare gli altri"

