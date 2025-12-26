Il sipario su Hawkins non si è ancora chiuso che è già quasi tempo di pensare agli spinoff ambientati nello stesso universo; o almeno così fanno i fratelli Duffer, creatori dello show simbolo della ‘generazione Netflix; i due registi e sceneggiatori hanno discusso, nel corso di un’intervista, i primi dettagli di questo prodotto satellite legato a Stranger Things Secondo quanto dichiarato a THR, la nuova serie manterrà toni analoghi, ma non vedrà il ritorno di alcun personaggio storico “Siamo ancora nelle fasi embrionali di uno spin-off live action. Quella di Hawkins, dei suoi personaggi e del Sottosopra è però una storia che si conclude qui. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stranger Things non finisce davvero: cosa sappiamo sullo spin-off live action dei Duffer

Leggi anche: Stranger Things, i fratelli Duffer sullo spinoff: "Netflix ora sa di cosa si tratta"

Leggi anche: Duffer brothers svelano i piani per uno spin-off di stranger things dopo l’accordo con paramount

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stranger Things 5 – Parte 1: spiegazione del finale e le ipotesi; Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo accetta: lo spin-off è realtà e stravolge tutto; Stranger Things 5: i fratelli Duffer hanno anticipato come finisce la serie.. con i Funko; Come finisce Un professore 3 su Rai 1: anticipazioni del finale e ci sarà un'altra stagione?.

Come finisce Stranger Things 5, Parte 2: i segreti del Sottosopra e la verità su Henry? - Manca sempre meno al finale di serie di Stranger Things: ci arriviamo attraverso tre puntate dense di avvenimenti cruciali e scene toccanti. msn.com