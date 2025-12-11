Italdesign la società fondata da Giugiaro passa di mano | Audi la cede alla multinazionale Ust

Audi ha ceduto la maggioranza di Italdesign, storica azienda fondata da Giorgetto Giugiaro, alla multinazionale Ust. Questa operazione segna un cambiamento importante nel panorama dell'automotive, introducendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione per l'azienda di design e ingegneria.

Svolta nel mondo dell'automotive. Audi, gruppo Volkswagen, ha venduto la maggioranza di Italdesign, la storica azienda automobilistica fondata da Giorgetto Giugiaro, alla multinazionale Ust, realtà specializzata in tecnologia, design e ingegneria basata sull'intelligenza artificiale, con sede in. 🔗 Leggi su Today.it

Dopo quindici anni nell’orbita Volkswagen, Audi cede la maggioranza alla multinazionale americana Ust (con capitale indiano) ma Lamborghini resta azionista della società fondata a Moncalieri da Giorgetto Giugiaro - facebook.com Vai su Facebook

Cessione Italdesign, la maggioranza passa a Ust - Audi ha annunciato la vendita della maggioranza di Italdesign, storica azienda fondata da Giorgetto Giugiaro, alla multinazionale Ust ... Da formulapassion.it

Italdesign Giugiaro ceduta agli indiani di Ust, ma Audi attende l'ok del governo Meloni: cosa può cambiare - Italdesign Giugiaro acquistata dagli indiani di Ust, accordo con Audi: cosa succede ora e le perplessità dei sindacati ... Lo riporta virgilio.it