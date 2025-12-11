Italdesign la società fondata da Giugiaro passa di mano | Audi la cede alla multinazionale Ust

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Audi ha ceduto la maggioranza di Italdesign, storica azienda fondata da Giorgetto Giugiaro, alla multinazionale Ust. Questa operazione segna un cambiamento importante nel panorama dell'automotive, introducendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione per l'azienda di design e ingegneria.

Svolta nel mondo dell'automotive. Audi, gruppo Volkswagen, ha venduto la maggioranza di Italdesign, la storica azienda automobilistica fondata da Giorgetto Giugiaro, alla multinazionale Ust, realtà specializzata in tecnologia, design e ingegneria basata sull'intelligenza artificiale, con sede in. 🔗 Leggi su Today.it

