L’azienda Stranich passa di mano Acquisita dal gruppo Baglioni | L’obiettivo è far crescere gli utili

Aeromeccanica Stranich, fondata nel 1928, specializzata nella progettazione e produzione di ventilatori industriali e impianti per la depolverazione, ha recentemente cambiato proprietà, passando al gruppo Baglioni. L’obiettivo della nuova gestione è sostenere la crescita dell’azienda e migliorare la propria performance sul mercato, mantenendo l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione nel settore.

