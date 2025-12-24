L’azienda Stranich passa di mano Acquisita dal gruppo Baglioni | L’obiettivo è far crescere gli utili
Aeromeccanica Stranich, fondata nel 1928, specializzata nella progettazione e produzione di ventilatori industriali e impianti per la depolverazione, ha recentemente cambiato proprietà, passando al gruppo Baglioni. L’obiettivo della nuova gestione è sostenere la crescita dell’azienda e migliorare la propria performance sul mercato, mantenendo l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione nel settore.
Aeromeccanica Stranich cambia proprietà. L’azienda, fondata nel 1928, è leader nel settore della progettazione e produzione di ventilatori industriali e di impianti per la depolverazione e il controllo degli inquinanti gassosi e polverosi. Una ditta storica, che conta tre stabilimenti, di cui uno a Sesto San Giovanni e uno a Pioltello (il terzo è in India), e che ha saputo inserirsi all’interno del tessuto industriale milanese. A contraddistinguerla, una crescita costante, che l’ha portata a contare quasi duecento dipendenti e ad esportare oltre il 90% di ciò che produce, raggiungendo un fatturato di oltre sessanta milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
