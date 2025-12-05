Concorso per dirigere un reparto che non esiste Sciotto interroga la Regione sull’Urologia di Barcellona
Un concorso per selezionare il direttore di un reparto che, al momento, non esiste. È la situazione denunciata dal deputato regionale Matteo Sciotto, che insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Siciliana sul bando dell’Asp di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Conosciamo i Cori iscritti al Concorso Internazionale "CHORUS INSIDE CHRISTMAS 2025" - ROME VOCAL ODDITY - Rome (ITALY) Il Vocal Oddity nasce nel 2018 come piccolo esperimento corale in una scuola di musica romana. Oggi è un gruppo affiatato - facebook.com Vai su Facebook