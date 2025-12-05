Un concorso per selezionare il direttore di un reparto che, al momento, non esiste. È la situazione denunciata dal deputato regionale Matteo Sciotto, che insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo ha presentato un’interrogazione urgente alla Regione Siciliana sul bando dell’Asp di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Concorso per dirigere un reparto che non esiste, Sciotto interroga la Regione sull’Urologia di Barcellona