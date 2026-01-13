Martedì 13 gennaio 2026 alle 17:30, la MHPArena di Stoccarda ospita l’incontro tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte, valido per la Bundesliga. Una sfida che vede le due squadre confrontarsi in un match importante, con le probabili formazioni e le ultime notizie dai campi. Un appuntamento da seguire per chi desidera approfondire le dinamiche del campionato tedesco.

Martedì 13 gennaio 2026 alle 17:30, alla MHPArena, lo Stoccarda ospita l’Eintracht Francoforte in un match che profuma d’Europa. I padroni di casa inseguono con decisione la zona Champions e vogliono dare continuità a un periodo offensivamente brillante; gli ospiti, invece, cercano la svolta dopo alcune uscite senza vittoria in campionato e hanno bisogno di punti per rientrare stabilmente nelle posizioni che contano. Come arrivano le due squadre. Lo Stoccarda si presenta all’appuntamento con grande fiducia. L’ultima uscita è stata un segnale forte: un successo netto e ricco di gol che ha confermato la crescita della squadra e una condizione mentale ottima. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Stoccarda-Eintracht Francoforte: sfida europea in Bundesliga, probabili formazioni e ultime dai campi

