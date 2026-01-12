Stoccarda-Eintracht Francoforte martedì 13 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Stoccarda ed Eintracht Francoforte, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle 18:30, rappresenta il primo confronto ufficiale del 2026 tra queste due squadre. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per chi desidera seguire l’andamento del match e le eventuali opportunità di scommessa.

Inizio senza dubbio positivo di Stoccarda ed Eintracht Francoforte in questo 2026, e oggi si affrontano per il primo turno infrasettimanale di questo anno solare. Gli Schwaben hanno fatto la voce grossa alla BayArena travolgendo il Leverkusen sotto 4 gol per quella che è la terza vittoria nelle ultime 4 gare disputate. Una partita di fatto senza storia visto un primo tempo arrembante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

