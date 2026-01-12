Stoccarda-Eintracht Francoforte martedì 13 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 13 gennaio 2026 alle ore 18:30 si sfidano Stoccarda ed Eintracht Francoforte, in un incontro valido per il primo turno infrasettimanale dell’anno. Entrambe le squadre hanno iniziato il 2026 con buoni risultati, rendendo questa partita un’occasione importante per approfondire formazioni, quote e pronostici. Ecco un’analisi obiettiva e dettagliata per orientarsi al meglio in questa sfida.

Inizio senza dubbio positivo di Stoccarda ed Eintracht Francoforte in questo 2026, e oggi si affrontano per il primo turno infrasettimanale di questo anno solare. Gli Schwaben hanno fatto la voce grossa alla BayArena travolgendo il Leverkusen sotto 4 gol per quella che è la terza vittoria nelle ultime 4 gare disputate. Una partita di fatto senza storia visto un primo tempo arrembante .

Lo Stoccarda travolge il Bayer, pari show tra Eintracht e Dortmund - Lo Stoccarda apre il 2026 chiudendo finalmente il capitolo della bestia nera. msn.com

