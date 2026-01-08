Contratto scuola Anief | Aumenti tabellari visibili su NoiPa e arretrati in pagamento entro il 24 gennaio Una tantum a febbraio con tassazione separata
Il personale scolastico può consultare da subito gli aumenti tabellari previsti dal CCNL 22-24 tramite la piattaforma NoiPa. Secondo quanto comunicato da Anief, gli arretrati saranno pagati entro il 24 gennaio, mentre un importo una tantum sarà erogato a febbraio con tassazione separata. Questa aggiornamento rappresenta un passo importante per la trasparenza e la corretta percezione delle retribuzioni del personale scolastico.
Il personale scolastico può verificare da subito gli aumenti tabellari previsti dal CCNL 22-24 attraverso la piattaforma NoiPa. I docenti e il personale Ata hanno la possibilità di visualizzare l'incremento del lordo dello stipendio accedendo al proprio profilo personale. Gli aumenti risultano già inseriti nel sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
