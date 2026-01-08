Contratto scuola Anief | Aumenti tabellari visibili su NoiPa e arretrati in pagamento entro il 24 gennaio Una tantum a febbraio con tassazione separata

Il personale scolastico può consultare da subito gli aumenti tabellari previsti dal CCNL 22-24 tramite la piattaforma NoiPa. Secondo quanto comunicato da Anief, gli arretrati saranno pagati entro il 24 gennaio, mentre un importo una tantum sarà erogato a febbraio con tassazione separata. Questa aggiornamento rappresenta un passo importante per la trasparenza e la corretta percezione delle retribuzioni del personale scolastico.

Arretrati contratto scuola, quando in busta paga? C’è una data. Aumenti già visibili su NoiPa - Arretrati docenti a Ata e aumenti stipendi, ci sono aggiornamenti: dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL per il biennio 2022/24, secondo Anief, gli aumenti tabellari nel lordo dello stipendio son ... tecnicadellascuola.it

Contratto scuola 2025-2027, parte la corsa per chiuderlo entro fine 2026. Pacifico (Anief): “Buoni pasto e riconoscimento del burnout dei docenti” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025- orizzontescuola.it

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025-2027. Il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che l'amministrazione si impegna "con determinazione per la vel… x.com

Contratto scuola 2025-27. Il nuovo Atto d'Indirizzo proporrà una maggiore attenzione al docente formato Sarà interessante capire con quali risorse. [Leggi](https://maestroscialpi.altervista.org/contratto-scuola-2025-27-latto-indirizzo-indichera-un-diverso-perc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.