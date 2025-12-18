Fieri di noi Elodie Stash e Rose Villain cantano insieme ai piccoli pazienti oncologici

Un progetto emozionante che unisce voci celebri e cuori coraggiosi: Elodie, Stash, Rose Villain e altri grandi artisti si uniscono ai piccoli pazienti oncologici del Centro Maria Letizia Verga, creando un momento di speranza e solidarietà attraverso la musica. Un messaggio di forza e unità che supera ogni barriera, celebrando il coraggio di chi affronta la malattia con il sorriso.

"Fieri di noi", Elodie, Stash e Rose Villain cantano insieme ai piccoli pazienti oncologici - L’intero ricavato del brano sarà utilizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti ... milanotoday.it

Dal reparto oncologico alle hit parade: i Ragazzi del Verga cantano con i big della musica italiana - l brano vede la partecipazione straordinaria di grandi nomi della musica italiana: Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, G ... mbnews.it

