Spari a piazza Carolina la ricostruzione del raid che ha terrorizzato il quartiere

A Napoli, tra la notte dell’11 e il 12 dicembre, si è verificata una sparatoria in piazza Carolina, causando preoccupazione tra i residenti. Il legale di uno dei minorenni coinvolti ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per contestare le imputazioni. L’episodio ha suscitato attenzione sul tema della sicurezza nel quartiere e sulle indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ricorso al tribunale del Riesame per il legale di uno dei minorenni indagati per la sparatoria avvenuta a Napoli nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, a piazza Carolina. Il minorenne era destinatario di provvedimento di fermo, non convalidato dal gip di Minori, ma sottoposto ugualmente a misura.

