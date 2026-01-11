Spari in piazza Carolina | 4 fermati scontri tra giovanissimi dei Quartieri e del Pallonetto

Nella piazza Carolina, a Napoli, si sono verificati scontri tra gruppi di giovani provenienti dai Quartieri Spagnoli e dal Pallonetto di Santa Lucia, culminati con alcuni spari a dicembre. Quattro ragazzi, tra cui tre minorenni, sono stati fermati dalle autorità nell’ambito delle indagini. L’episodio evidenzia le tensioni tra i gruppi giovanili della zona e la necessità di interventi per garantire la sicurezza pubblica.

Quattro giovanissimi, tra cui 3 minorenni, sono stati fermati per gli spari di dicembre in piazza Carolina: sarebbe stato un botta e risposta tra gruppi dei Quartieri Spagnoli e del Pallonetto di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Raid armati a Napoli: quattro arresti per le sparatorie tra Quartieri Spagnoli e piazza Carolina Leggi anche: Napoli, spari in piazza Carolina. Prefetto: «Intensificati i controlli» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza»; Spari in in pieno centro: scontro tra paranze. Fermati tre minori e un maggiorenne; Napoli, quattro fermi per gli spari a piazza Carolina: tre sono minori; Spari a Napoli, arrestati baby killer: faida in piazza Carolina. Spari in piazza Carolina: 4 fermati, scontri tra giovanissimi dei Quartieri e del Pallonetto - Quattro giovanissimi, tra cui 3 minorenni, sono stati fermati per gli spari di dicembre in piazza Carolina: sarebbe stato un botta e risposta tra gruppi ... fanpage.it

Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza» - Tutto in undici minuti: due agguati incrociati, due stese di gruppi contrapposti in uno dei posti più belli di Napoli. ilmattino.it

Spari nel salotto di Napoli, per i 12 minuti di terrore in piazza Carolina: 4 fermi, tre sono minorenni - Dodici minuti di intensa esperienza nel centro di Napoli, vicino alla Prefettura e piazza del Plebiscito, fulcro della movida. cronachedellacampania.it

Attendo manifestazione di piazza a sostegno dell libertà dell’Iran contro il Regime. Iran, spari sulla folla. Il procuratore: “Rischio di pena di morte per tutti i manifestanti” - la Repubblica x.com

MilanoPaviaTV - Canale78 Spari nella notte di San Silvestro con una scacciacani. Un gruppo di ragazzi ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno sparando in piena piazza Ducale mentre impazzavano i festeggiamenti con petardi e fuochi d’artificio. Tre - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.