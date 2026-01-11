Spari a Napoli in piazza Carolina in manette 4 babykiller | Sono la nuova paranza

Nella piazza Carolina di Napoli, in soli undici minuti, si sono verificati due scontri armati tra gruppi contrapposti, culminati con l’arresto di quattro giovani accusati di aver partecipato a episodi di violenza. L’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza di giovani coinvolti in attività criminali, definita da alcuni come “la nuova paranza”. La scena si è svolta in uno dei luoghi più suggestivi della città, evidenziando le sfide legate alla sicurezza urbana.

Tutto in undici minuti: due agguati incrociati, due stese di gruppi contrapposti in uno dei posti più belli di Napoli. I primi quattro si danno appuntamento sotto casa, tra i vicoli dei.

Napoli, spari nella notte vicino al Plebiscito: bossolo rinvenuto in piazza Carolina - Neanche il tempo di fare i conti con l’ordigno scoppiato davanti a una pizzeria di San Pietro a Patierno e i quattro colpi di pistola esplosi in vico ... ilmattino.it

Spari contro il Tribunale a Napoli: pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano - Il colpo scoperto la mattina del 2 gennaio; potrebbe essere stato usato un fucile da un palazzo vicino o un drone ... fanpage.it

NanoTV. . #Napoli- Spari nella notte contro il Tribunale di Napoli: colpito il 12° piano della Torre C, indaga la Questura Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

Spari a Napoli contro il fratello di Pisacane, l’allenatore del Cagliari precisa “Mio padre non è stato aggredito” dlvr.it/TQ7m6X x.com

