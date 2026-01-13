Spalletti detto e fatto | la Juve è nel giro scudetto

La Juventus si conferma in corsa per lo scudetto dopo la vittoria contro la Cremonese, conclusa con un punteggio di 5-0. Due reti nei primi quindici minuti hanno aperto la strada alla squadra di Spalletti, che ora condivide la seconda posizione con Roma e Napoli, quest’ultimo ancora in recupero. La prestazione rassicura sulla continuità e l’obiettivo di un campionato competitivo.

Due gol nel primo quarto d'ora: uno casuale e uno no. La Juventus risolve in fretta la pratica Cremonese (5-0 alla fine), raggiunge Napoli (che però ha una partita da recuperare) e Roma a quota 39 ma, soprattutto, si convince una volta di più di essere sulla strada giusta. Perché ormai da qualche partita la squadra assomiglia a quella che Spalletti ha in testa: propositiva appena possibile, recupero alto del pallone e idee chiare. La Cremonese è stata insomma investita dall'energia bianconera appena messo piede in campo, provando a reagire (il Var ha negato ai grigiorossi il possibile rigore del 2-1) ma non riuscendo a intimorire più di tanto la Signora.

