Spalletti si presenta | Voglio riportare la Juve ad alti livelli anche nel giro scudetto
TORINO – Pronti, via. Nemmeno il tempo di firmare e per Luciano Spalletti è già vigilia di campionato. Domani sera, allo stadio di Cremona, il tecnico toscano debutterà ufficialmente sulla panchina della Juventus, inaugurando una nuova era bianconera. “ Sono sensazioni bellissime – ha esordito Spalletti in conferenza stampa –. Sappiamo tutti la storia e l’organizzazione di questo club, che porta con sé un’ aspettativa altissima. Entrarci dentro e avere un contatto diretto è un’emozione forte. Prevale la voglia di riportare la Juve ai massimi livelli più che il riscatto personale dopo la Nazionale ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
