Spalletti si presenta | Voglio riportare la Juve ad alti livelli anche nel giro scudetto

Thesocialpost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORINO – Pronti, via. Nemmeno il tempo di firmare e per Luciano Spalletti è già vigilia di campionato. Domani sera, allo stadio di Cremona, il tecnico toscano debutterà ufficialmente sulla panchina della Juventus, inaugurando una nuova era bianconera. “ Sono sensazioni bellissime – ha esordito Spalletti in conferenza stampa –. Sappiamo tutti la storia e l’organizzazione di questo club, che porta con sé un’ aspettativa altissima. Entrarci dentro e avere un contatto diretto è un’emozione forte. Prevale la voglia di riportare la Juve ai massimi livelli più che il riscatto personale dopo la Nazionale ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

spalletti si presenta voglio riportare la juve ad alti livelli anche nel giro scudetto

© Thesocialpost.it - Spalletti si presenta: “Voglio riportare la Juve ad alti livelli, anche nel giro scudetto”

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti presenta voglio riportareLuciano Spalletti: «Voglio riportare la Juve in alto e rientrare nella corsa scudetto. Nessuna difficoltà ad accettare un contratto di otto mesi» - Il tecnico toscano ha parlato oggi, 31 ottobre, dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium, dove ha ... Si legge su msn.com

spalletti presenta voglio riportareSpalletti, "voglio riportare la Juventus in alto" - "Le aspettative sono molto alte, in me prevale la voglia di riportare in alto questo grande club": sono le prime parole di Luciano Spalletti da nuovo allenatore della Juventus. Secondo msn.com

spalletti presenta voglio riportareJuve, inizia l'era Spalletti: "Voglio riportare in alto questo grande club" - «Le aspettative sono molto alte, in me prevale la voglia di riportare in alto questo grande club ": sono le prime parole di Luciano Spalletti da nuovo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Presenta Voglio Riportare