Una delle prime cose che gli hanno chiesto è questa: "Mister, ma non aveva detto che non sarebbe andato in nessuna altra squadra dopo Napoli?". Luciano Spalletti, neo tecnico della Juventus, se l'è cavata in scioltezza: “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto, sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. E poi, sempre sul Napoli: "Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spalletti alla Juve: "Possiamo rientrare nel giro scudetto, perché no?