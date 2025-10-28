Coca-Cola l’impatto locale di un brand globale Guardando a Milano Cortina 2026

Ogni due anni, insieme a SDA Bocconi School of Management, realizziamo una ricerca che fotografa il nostro impatto in Italia. Non è un semplice bilancio, ma un momento per fermarci e osservare da vicino quanto la presenza delle aziende che rappresentano Coca-Cola in Italia contribuisca alla crescita del Paese che ci accoglie da quasi un secolo. Coca-Cola fa parte della vita degli italiani dal 1927, a partire dalla prima bottiglia prodotta a Roma, e da allora il nostro cammino si intreccia con quello di migliaia di persone, imprese e territori. Questo studio serve proprio a fotografare quel legame, partendo dai numeri ma raccontando in realtà il valore condiviso che creiamo grazie alle nostre attività. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Coca-Cola, l’impatto locale di un brand globale. Guardando a Milano Cortina 2026

