Sos sicurezza all’aeroporto di Bologna arrivano le bodycam per i dipendenti | come funzionano

A partire dal 13 gennaio 2026, l’aeroporto di Bologna introduce le bodycam per i dipendenti, come misura di sicurezza. Nonostante una diminuzione degli episodi di aggressione nel 2025 rispetto al 2024, sono ancora numerosi i casi di confronti tra personale e passeggeri. La sperimentazione mira a rafforzare la tutela degli operatori aeroportuali, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e monitorato.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Più sicurezza in aeroporto con la sperimentazione delle body cam. Anche se in calo nel 2025 rispetto al 2024, fanno sapere dal Marconi, gli eventi di aggressioni ai danni dei lavoratori, rimangono numeros i: 142 nel 2024 e 96 nel 2025, per la maggior parte al check-in e ai gate di imbarco, ad opera di passeggeri e di utenti dello scalo. Da qui, la necessità di implementare il protocollo sulla sicurezza degli aeroporti contro le aggressioni, partito già post Covid, nel 2022, e firmato con le Istituzioni locali, con Enac e con le organizzazioni sindacali regionali.

