Bologna, 19 dicembre 2025 – All’ aeroporto di Bologna nasce una zona a traffico controllato (Ztc) da varchi e telecamere per evitare la sosta selvaggia delle auto. La convenzione con Enac e aeroporto Marconi per l’istituzione di una Ztc (della durata di 5 anni a decorrere dall’inizio della Ztc) è stata approvata dalla giunta comunale di Bologna. Tale Ztc ( con annesse multe per chi la viola ) dovrebbe contribuire “alla regolarizzazione della viabilità e al miglioramento del servizio per l'utenza”, spiega in una nota il Comune. Un sistema di controlli in entrata e uscita con 10 minuti di permanenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna, arrivano telecamere (e multe) anti sosta selvaggia

